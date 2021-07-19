В Україні чиновників екзаменують на знання української мови: де і як тестують

В Україні чиновники складають іспити на рівень володіння українською мовою / Главком

В Україні в понеділок, 19 липня, чиновники почали складати перші іспити на рівень володіння українською мовою.

У Національній комісії зі стандартів державної мови повідомляють, що іспити почалися вранці.

Реєстрація чиновників на складання іспитів на рівень володіння українською мовою стартувала ще 16 липня.

Зазначимо, що раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що в 2021 році іспит на знання української мови стане обов'язковим для всіх претендентів на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, включаючи майбутніх народних депутатів.

Іспит на рівень володіння українською мовою: що потрібно знати

Іспит з визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою і застосовувати її при виконанні службових обов'язків, складається з чотирьох частин:

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"Культура мова" (24 тестові завдання);

"Читання" (20 тестових завдань);

"Письмо" (1 завдання відкритого типу);

"Мова "(2 завдання відкритого типу).

Іспити організовані, зокрема, в Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Законодавча норма про іспит з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року.

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Нагадаємо, 16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.