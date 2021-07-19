В Украине чиновников экзаменуют на знание украинского языка: где и как тестируют

В Украине чиновники сдают экзамены на уровень владения украинским языком / Главком

В Украине в понедельник, 19 июля, чиновники начали сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком.

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка сообщали, что экзамены начались утром.

Регистрация чиновников на сдачу экзаменов на уровень владения украинским языком стартовала еще 16 июля.

Отметим, что ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отмечал, что в 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущих народных депутатов.

Экзамен на уровень владения украинским языком: что нужно знать

Экзамен по определению уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей:

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"Культура язык" (24 тестовые задания);

"Чтение" (20 тестовых заданий);

"Письмо" (1 задания открытого типа);

"Речь" (2 задания открытого типа).

Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года.

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Напомним, 16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.