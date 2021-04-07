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В Україні ще дві області потрапили в червону зону

7 квітня 2021, 18:35
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Влада оновила таблицю з зонами епідопасності за рівнем поширення коронавірусу.

карантин
Запорізька та Хмельницька області перейдуть до червоної зони / УНІАН

З п'ятниці, 9 квітня ще дві області України перейдуть до червоної зони карантину.

За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, у Запорізькій та Хмельницькій областях запровадять карантинні обмеження червоної зони.

Регіони увійшли до червоного рівня епідпасності за показниками захворюваності на коронавірус.

Так, вже з 9 квітня в регіонах діятимуть суворі обмеження. Зокрема, буде заборонений прийом відвідувачів в ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 9 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях", - відзначає Немчинов.

Також в регіонах цієї зони діє обов'язковий масочний режим на вулиці та громадських місцях.

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Крім того, з суботи, 10 квітня, в Харкові почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

Як говорить в.о. мера Харкова Ігор Терехов, обмеження не торкнуться роботи метрополітену міста, а також іншого громадського транспорту.

"Про тотальний локдаун мова сьогодні не йде. Ми не закриємо метро, ми не не закриємо громадський транспорт", - зазначив Терехов.

Влада Харкова обмежить:

  • режим роботи кафе, барів і ресторанів до 20:00,
  • робота непродовольчих магазинів буде дозволена тільки до 20:00,
  • Учні 1-4 відвідуватимуть школи в колишньому режимі, а учні в 5-11 класах будуть переведені на дистанційний режим навчання.

При цьому, дитячі садки будуть працювати в колишньому режимі.

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"Розуміючи всю відповідальність, яка лежить на нас, такі обмеження з суботи будуть введені", – сказав в.о. мера Харкова.

Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути запроваджений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
  • 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
  • Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.

"Червона" зона карантину

Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.

Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.

У "червоній" зоні карантину заборонені:

  • робота громадського транспорту;
  • відвідування освітніх установ;
  • робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
  • планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);
  • робота спортзалов, фитнес-центров, установ культуры;
  • прийом нових змін в дитячих таборах;
  • не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;

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