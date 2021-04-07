В Україні ще дві області потрапили в червону зону

Запорізька та Хмельницька області перейдуть до червоної зони / УНІАН

З п'ятниці, 9 квітня ще дві області України перейдуть до червоної зони карантину.

За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, у Запорізькій та Хмельницькій областях запровадять карантинні обмеження червоної зони.

Регіони увійшли до червоного рівня епідпасності за показниками захворюваності на коронавірус.

Так, вже з 9 квітня в регіонах діятимуть суворі обмеження. Зокрема, буде заборонений прийом відвідувачів в ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 9 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях", - відзначає Немчинов.

Також в регіонах цієї зони діє обов'язковий масочний режим на вулиці та громадських місцях.

Крім того, з суботи, 10 квітня, в Харкові почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

Як говорить в.о. мера Харкова Ігор Терехов, обмеження не торкнуться роботи метрополітену міста, а також іншого громадського транспорту.

"Про тотальний локдаун мова сьогодні не йде. Ми не закриємо метро, ми не не закриємо громадський транспорт", - зазначив Терехов.

Влада Харкова обмежить:

режим роботи кафе, барів і ресторанів до 20:00,

робота непродовольчих магазинів буде дозволена тільки до 20:00,

Учні 1-4 відвідуватимуть школи в колишньому режимі, а учні в 5-11 класах будуть переведені на дистанційний режим навчання.

При цьому, дитячі садки будуть працювати в колишньому режимі.

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"Розуміючи всю відповідальність, яка лежить на нас, такі обмеження з суботи будуть введені", – сказав в.о. мера Харкова.

Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути запроваджений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.

20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.

Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.