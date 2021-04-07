В Украине еще две области попали в красную зону

Запорожская и Хмельницкая области перейдут в красную зону / УНИАН

С пятницы, 9 апреля еще две области Украины перейдут в красную зону карантина.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, в Запорожской и Хмельницкой областях вводят карантинные ограничения красной зоны.

Регионы вошли в красный уровень эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

Так, уже с 9 апреля в регионах будут действовать строгие ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 9 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях", - отмечает Немчинов.

Также в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

Кроме того, с субботы, 10 апреля, в Харькове начнут действовать дополнительные карантинные ограничения.

Как говорит и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, ограничения не затронут работу метрополитена города, а также другого общественного транспорта.

"О тотальном локдауне речь сегодня не идет. Мы не закроем метро, мы не не закроем общественный транспорт", – отметил Терехов.

Власти Харькова ограничат:

режим работы кафе, баров и ресторанов до 20:00,

работа непродовольственных магазинов будет разрешена только до 20:00,

Ученики 1-4 будут посещать школы в прежнем режиме, а учащиеся в 5-11 классах будут переведены на дистанционный режим обучения.

При этом, детские сады будут работать в прежнем режиме.

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"Понимая всю ответственность, которая лежит на нас, такие ограничения с субботы будут введены", – сказал и.о. мэра Харькова.

Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.

20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.

Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.