В Украине еще две области попали в красную зону

Власти обновили таблицу с зонами эпидопасности по уровню распространения коронавируса.
С пятницы, 9 апреля еще две области Украины перейдут в красную зону карантина.
По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, в Запорожской и Хмельницкой областях вводят карантинные ограничения красной зоны.
Регионы вошли в красный уровень эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.
Так, уже с 9 апреля в регионах будут действовать строгие ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 9 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях", - отмечает Немчинов.
Также в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и общественных местах.
Кроме того, с субботы, 10 апреля, в Харькове начнут действовать дополнительные карантинные ограничения.
Как говорит и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, ограничения не затронут работу метрополитена города, а также другого общественного транспорта.
"О тотальном локдауне речь сегодня не идет. Мы не закроем метро, мы не не закроем общественный транспорт", – отметил Терехов.
Власти Харькова ограничат:
- режим работы кафе, баров и ресторанов до 20:00,
- работа непродовольственных магазинов будет разрешена только до 20:00,
- Ученики 1-4 будут посещать школы в прежнем режиме, а учащиеся в 5-11 классах будут переведены на дистанционный режим обучения.
При этом, детские сады будут работать в прежнем режиме.
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"Понимая всю ответственность, которая лежит на нас, такие ограничения с субботы будут введены", – сказал и.о. мэра Харькова.
Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;