В Кабмине рассказали о "красных" зонах и о локдауне по всей Украине / УНИАН

Министр Кабмина Олег Немчинов утверждает ‒ в ближайшее время в "красную" коронавирусную зону могут переместить Харьковскую и Хмельницкую области. Об этом чиновник заявил в эфире канала Украина 24.

"Думаю, что Харьковская и Хмельницкая области [попадут в "красную" зону ‒ Главред]. Но там Минздрав ведет активную работу с местными медиками и облгосадминистрациями. Будут смотреть по количеству заболевших коронавирусом, по количеству коек с кислородом. Думаю, что этим областям нужно обратить внимание на свои показатели", ‒ сказал он

Также Немчинов говорит, что введения жесткого локдауна по всей стране пока не обсуждалось на высшем уровне.

"Возникает вопрос соблюдения карантинных норм. Все мероприятия, которые были в красных зонах, неважно, введены ли они местной властью или центральной, они требуют реакции как со стороны правоохранителей, так и Госпотребслужбы, которые отслеживают незаконную торговлю и т.д. Вопрос общенациональных ограничительных мероприятий сейчас не обсуждается", ‒ подытожил он.

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