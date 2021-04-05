В Кабмине рассказали о "красных" зонах и о локдауне по всей Украине

Министр Кабмина Олег Немчинов в деталях поведал, какие области Украины балансируют на грани весьма скорого попадания в "красную" коронавирусную зону.
Министр Кабмина Олег Немчинов утверждает ‒ в ближайшее время в "красную" коронавирусную зону могут переместить Харьковскую и Хмельницкую области. Об этом чиновник заявил в эфире канала Украина 24.
"Думаю, что Харьковская и Хмельницкая области [попадут в "красную" зону ‒ Главред]. Но там Минздрав ведет активную работу с местными медиками и облгосадминистрациями. Будут смотреть по количеству заболевших коронавирусом, по количеству коек с кислородом. Думаю, что этим областям нужно обратить внимание на свои показатели", ‒ сказал он
Также Немчинов говорит, что введения жесткого локдауна по всей стране пока не обсуждалось на высшем уровне.
"Возникает вопрос соблюдения карантинных норм. Все мероприятия, которые были в красных зонах, неважно, введены ли они местной властью или центральной, они требуют реакции как со стороны правоохранителей, так и Госпотребслужбы, которые отслеживают незаконную торговлю и т.д. Вопрос общенациональных ограничительных мероприятий сейчас не обсуждается", ‒ подытожил он.
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Карантин в Украине - что было ранее:
- Как стало известно утром 5 апреля, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 179 жителей страны. В том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.
- Были госпитализированы 3 275 человек; летальных случаев - 254 ; выздоровели - 4946 человек.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.