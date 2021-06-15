В Україні почав діяти новий режим для розмитнення "євроблях" / УНІАН

У вівторок, 15 червня, в Україні почали діяти нові умови для машин з європейською реєстрацією, які були ввезені до країни до кінця минулого року.

Як пише Auto24, власники таких транспортних засобів можуть зареєструвати їх за зниженою вартістю протягом 180 днів.

Крім цього, військові, які перебувають в зоні ООС, отримають додатково 90 днів на реєстрацію автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні.

Знижена ставка на реєстрацію доступна для легкових машин і вантажівок вагою до 3,5 тонн, старше п'яти років. При цьому, легковики повинні відповідати Еко стандарту Євро-2, а вантажівки – Євро-5.

читайте такожРозмитнення авто в Україні 2021: як працює онлайн-калькуляторВідзначимо, один власник таким чином може розмитнити тільки одну машину для особистого користування.

Згідно з новими правилами розмитнення, мито платити не доведеться. Стосовно ПДВ, то він буде зніматися тільки з акцизу за формулою: базова стака+коефіцієнт двигуна+доплата за дизельний двигун – 100 євро.

Базова ставка - це вік машини, якщо автомобіль молодше дев'яти років, то її платити не потрібно. Якщо старше десяти, то-25 євро, і так по 25 євро за кожен наступний рік. Для автомобілів, старших 15 років - базова ставка становить 150 євро.

Для визначення коефіцієнта двигуна потрібно помножити його обсяг на певну ставку:

до 2000 куб. см має ставку 0,25 євро;

до 3000 куб. см-0,2 євро;

до 4000 куб. см-0,25 євро;

до 5000 куб. см-0,35 євро;

від 5001 куб. см-0,5 євро.

Раніше Главред повідомляв, що Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект № 4644-д, яким внесла зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні

Додамо, уряд анонсував розмитнення авто в Україні за допомогою Діі.

Також 18 лютого, біля Верховної Ради пройшла масова акція власників авто на іноземній реєстрації АвтоЕвроСила. Протестувальники вийшли через запланований на голосування нардепами законопроект про спрощене розмитнення автомобілів.