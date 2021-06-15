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В Украине начал действовать новый режим для растаможки "евроблях"

15 июня 2021, 10:51

В Украине вступил в силу закон для растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Льготы доступны для машин, ввезенных в страну до конца 2020 года.

Евробляха
В Украине начал действовать новый режим для растаможки "евроблях" / УНИАН

Во вторник, 15 июня, в Украине начали действовать новые условия для машин с европейской регистрацией, которые были ввезены в страну до конца прошлого года.

Как пишет Auto24, владельцы таких транспортных средств могут зарегистрировать их по сниженной стоимости в течение 180 дней.

Кроме этого, военные, которые находятся в зоне ООС, получат дополнительно 90 дней на регистрацию автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.

Сниженная ставка на регистрацию доступна для легковых машин и грузовиков весом до 3,5 тонн, старше пяти лет. При этом, легковушки должны соответствовать эко стандарту Евро-2, а грузовики – Евро-5.

Отметим, один владелец таким образом может растаможить только одну машину для личного пользования.

Согласно новым правилам растаможки, пошлину платить не придется. Что касается НДС, то он будет сниматься только с акциза по формуле: базовая стака+коэффициент двигателя+доплата за дизельный двигатель – 100 евро.

Базовая ставка – это возраст машины, если автомобиль младше девяти лет, то ее платить не нужно. Если старше десяти, то – 25 евро, и так по 25 евро за каждый последующий год. Для автомобилей, старше 15 лет – базовая ставка составляет 150 евро.

Для определения коэффициента двигателя нужно умножить его объем на определенную ставку:

  • до 2000 куб. см має ставку 0,25 евро;
  • до 3000 куб. см – 0,2 евро;
  • до 4000 куб. см – 0,25 евро;
  • до 5000 куб. см – 0,35 евро;
  • от 5001 куб. см – 0,5 евро.

Ранее Главред сообщал, что Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4644-д, которым внесла изменения в Таможенный кодекс. Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине

Добавим, правительство анонсировало растаможку авто в Украине с помощью Дии.

Также 18 февраля, возле Верховной Рады прошла массовая акция владельцев авто на иностранной регистрации АвтоЕвроСила. Протестующие вышли из-за запланированного на голосование нардепами законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.

Автор: Ulyana Kukuruza
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