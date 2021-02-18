Евробляхеры заблокировали Раду и выдвинули жесткое условие нардепам

Акция протеста представителей АвтоЕвроСилы / УНИАН

В четверг утром, 18 февраля, возле Верховной Рады проходит массовая акция представители организации, объединяющей владельцев авто на иностранной регистрации АвтоЕвроСила.

Под зданием парламента собралось большое количество силовиков, свидетельствует стрим в Facebook Автоевросилы.

Протестующие - владельцы авто на еврономерах - вышли из-за запланированного на сегодня голосованиям нардепами законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.

Отметим, что активисты АвтоЕвроСилы перекрывают входы в парламент. Уже было несколько словесных споров с депутатами, пришлось даже вмешиваться полиции, чтобы нардепов пропускали в здание Верховной Рады, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

/ УНИАН

Активисты возмущены, что законопроект 3704 об упрощенной растаможке автомобилей на иностранных номерах даже не поставили сегодня на голосование.

Растаможка евроблях:

Напомним, в Украине предложили установить временную максимальную ставку растаможки авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в размере 1 тысячи евро.

Такое решение было принято на заседании профильного комитета Верховной Рады, который рекомендовал парламенту принять за основу соответствующие законопроекты, передает Укринформ.

По словам заместителя главы комитета Александра Ковальчука, наработано два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Штрафы для евробляхеров: