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Евробляхеры заблокировали Раду и выдвинули жесткое условие нардепам

18 февраля 2021, 10:28
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Активисты АвтоЕвроСилы перекрывают входы в парламент и устраивают споры с депутатами.

Акция протеста представителей АвтоЕвроСилы / УНИАН

В четверг утром, 18 февраля, возле Верховной Рады проходит массовая акция представители организации, объединяющей владельцев авто на иностранной регистрации АвтоЕвроСила.

Под зданием парламента собралось большое количество силовиков, свидетельствует стрим в Facebook Автоевросилы.

Протестующие - владельцы авто на еврономерах - вышли из-за запланированного на сегодня голосованиям нардепами законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.

Отметим, что активисты АвтоЕвроСилы перекрывают входы в парламент. Уже было несколько словесных споров с депутатами, пришлось даже вмешиваться полиции, чтобы нардепов пропускали в здание Верховной Рады, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

/ УНИАН

Активисты возмущены, что законопроект 3704 об упрощенной растаможке автомобилей на иностранных номерах даже не поставили сегодня на голосование.

Растаможка евроблях:

  • Напомним, в Украине предложили установить временную максимальную ставку растаможки авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в размере 1 тысячи евро.
  • Такое решение было принято на заседании профильного комитета Верховной Рады, который рекомендовал парламенту принять за основу соответствующие законопроекты, передает Укринформ.
  • По словам заместителя главы комитета Александра Ковальчука, наработано два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Штрафы для евробляхеров:

  • С 15 января в Украине полицейские получили доступ к таможенной базе данных, в которой можно отследить дату и данные гражданина, который ввез на территорию Украины авто на иностранной регистрации.
  • В этот же день в Харькове начали фиксировать случаи остановки авто на иностранных номерах с последующим выписыванием протоколов.
  • Автолюбители на "евробляхах" получили штрафы в размере 8,5 тысячи гривен за административное нарушение. Полицейские обосновывали штрафы открытием таможенной базы.
Верховная Рада растаможка евробляхи новости Украины
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