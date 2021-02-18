Евробляхеры заблокировали Раду и выдвинули жесткое условие нардепам

Активисты АвтоЕвроСилы перекрывают входы в парламент и устраивают споры с депутатами.
В четверг утром, 18 февраля, возле Верховной Рады проходит массовая акция представители организации, объединяющей владельцев авто на иностранной регистрации АвтоЕвроСила.
Под зданием парламента собралось большое количество силовиков, свидетельствует стрим в Facebook Автоевросилы.
Протестующие - владельцы авто на еврономерах - вышли из-за запланированного на сегодня голосованиям нардепами законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.
Отметим, что активисты АвтоЕвроСилы перекрывают входы в парламент. Уже было несколько словесных споров с депутатами, пришлось даже вмешиваться полиции, чтобы нардепов пропускали в здание Верховной Рады, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.
Активисты возмущены, что законопроект 3704 об упрощенной растаможке автомобилей на иностранных номерах даже не поставили сегодня на голосование.
Растаможка евроблях:
- Напомним, в Украине предложили установить временную максимальную ставку растаможки авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в размере 1 тысячи евро.
- Такое решение было принято на заседании профильного комитета Верховной Рады, который рекомендовал парламенту принять за основу соответствующие законопроекты, передает Укринформ.
- По словам заместителя главы комитета Александра Ковальчука, наработано два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
Штрафы для евробляхеров:
- С 15 января в Украине полицейские получили доступ к таможенной базе данных, в которой можно отследить дату и данные гражданина, который ввез на территорию Украины авто на иностранной регистрации.
- В этот же день в Харькове начали фиксировать случаи остановки авто на иностранных номерах с последующим выписыванием протоколов.
- Автолюбители на "евробляхах" получили штрафы в размере 8,5 тысячи гривен за административное нарушение. Полицейские обосновывали штрафы открытием таможенной базы.