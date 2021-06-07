В Україні почали видавати Міжнародні свідоцтва про вакцинацію: що це і як отримати

Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження / фото УНІАН

В Україні особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Про це повідомили у МОЗ.

Кому і як видаватимуть

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

Повідомляється, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.

читайте такожУкраинцам пояснили, как пользоваться паспортами вакцинацииУ випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я. Заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

Що вказуватиметься у Міжнародному свідоцтві про вакцинацію

Свідоцтво міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.

читайте такожВОЗ сделала тревожное заявление о вакцинации от коронавирусаСвідоцтво обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря і має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

Документ буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ. Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження.

Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

У МОЗ підкреслюють, що не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.