В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: что это и как получить

Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления / фото УНИАН

В Украине лица, которых прививали двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации. Об этом сообщили в Минздраве.

Кому и как будут выдавать

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления по необходимости при пересечении государственной границы.

Сообщается, что международное свидетельство о вакцинации для многодозных вакцин выдается только после получения последней дозы.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как пользоваться паспортами вакцинацииВ случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения. Заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке.

Что будет указываться в Международном свидетельстве о вакцинации

Свидетельство содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей записывается так же, как в заграничном паспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. п).

При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям.

Читайте такжеВОЗ сделала тревожное заявление о вакцинации от коронавирусаСвидетельство обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача и должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

Документ будет действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления.

Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

В Минздраве подчеркивают, что не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.