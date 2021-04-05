В Україні почалися бунти проти жорсткого карантину

У Полтаві підприємці виступили проти жорсткого карантину.
В понеділок. 5 квітня, у Полтаві місцеві підприємці вийшли на нову акцію протесту через додаткові карантинні обмеження.
Нещодавно було прийнято рішення про введення в Полтаві жорсткого карантину, проти якого виступають підприємці, повідомляє Зміст.
У протестах беруть участь підприємці, які працюють на ринках Полтави. За їхніми словами, черговий локдаун вдарить по малому бізнесу.
Зазначимо, що раніше представники мітингувальників провели розмову з керівництвом Полтавської ОДА. Їм повідомили, що скасувати обмеження на роботу ринків в даний час неможливо.
У той же час в понеділок в Миколаєві спостерігаються серйозні проблеми з громадським транспортом через нові карантинні обмеження.
За словами начальника управління транспорту Миколаївської міськради Дмитра Попова, кількість транспорту дійсно зменшилася в два рази, повідомляє Свідок Інфо.
Відмітимо, що раніше в Миколаєві "маршрутники" погрожували влаштувати страйк. Про це повідомив у соціальній мережі Facebook житель міста Микола Кравченко, посилаючись на інформацію, опубліковану в одному з Telegram-каналів.
Причиною акції протесту водіїв і власників маршрутних таксі було невдоволення жорсткими карантинними обмеженнями, які вступили в силу 3 квітня.
Коронавірус в Україні:
- Як стало відомо вранці 5 квітня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 179 жителів країни. У тому числі захворіла 431 дитина і 152 медпрацівника.
- Було госпіталізовано 3 275 осіб ; летальних випадків - 254; одужали - 4946 осіб.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків covid-19 зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.