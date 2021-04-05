В Україні почалися бунти проти жорсткого карантину

У Полтаві незадоволені жорстким карантином / zmist.pl.ua

В понеділок. 5 квітня, у Полтаві місцеві підприємці вийшли на нову акцію протесту через додаткові карантинні обмеження.

Нещодавно було прийнято рішення про введення в Полтаві жорсткого карантину, проти якого виступають підприємці, повідомляє Зміст.

У протестах беруть участь підприємці, які працюють на ринках Полтави. За їхніми словами, черговий локдаун вдарить по малому бізнесу.

Зазначимо, що раніше представники мітингувальників провели розмову з керівництвом Полтавської ОДА. Їм повідомили, що скасувати обмеження на роботу ринків в даний час неможливо.

/ zmist.pl.ua

У той же час в понеділок в Миколаєві спостерігаються серйозні проблеми з громадським транспортом через нові карантинні обмеження.

За словами начальника управління транспорту Миколаївської міськради Дмитра Попова, кількість транспорту дійсно зменшилася в два рази, повідомляє Свідок Інфо.

Відмітимо, що раніше в Миколаєві "маршрутники" погрожували влаштувати страйк. Про це повідомив у соціальній мережі Facebook житель міста Микола Кравченко, посилаючись на інформацію, опубліковану в одному з Telegram-каналів.

Причиною акції протесту водіїв і власників маршрутних таксі було невдоволення жорсткими карантинними обмеженнями, які вступили в силу 3 квітня.

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