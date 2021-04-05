В Украине начались бунты против жесткого карантина

В Полтаве предприниматели выступили против жесткого карантина.
В понедельник. 5 апреля, в Полтаве местные предприниматели вышли на новую акцию протеста из-за дополнительных карантинных ограничений.
Недавно было принято решение о введении в Полтаве жесткого карантина, против которого выступают предприниматели, сообщает Змист.
В протестах участвуют предприниматели, которые работают на рынках Полтавы. По их словам, очередной локдаун ударит по малому бизнесу.
Отметим, что ранее представители митингующих провели разговор с руководством Полтавской ОГА. Им сообщили, что отменить ограничения на работу рынков в настоящее время невозможно.
В то же время в понедельник в Николаеве наблюдаются серьезные проблемы с общественным транспортом из-за новых карантинных ограничений.
По словам начальника управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрия Попова, количество транспорта действительно уменьшилось в два раза, сообщает Свидок Инфо.
Отметим, что ранее в Николаеве "маршрутчики" грозили устроить забастовку. Об этом сообщил в социальной сети Facebook житель города Николай Кравченко, ссылаясь на информацию, опубликованную в одном из Telegram-каналов.
Причиной акции протеста водителей и владельцев маршрутных такси было недовольство жесткими карантинными ограничениями, которые вступили в силу 3 апреля.
Коронавирус в Украине:
- Как стало известно утром 5 апреля, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 179 жителей страны. В том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.
- Были госпитализированы 3 275 человек; летальных случаев - 254 ; выздоровели - 4946 человек.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.