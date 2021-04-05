В Украине начались бунты против жесткого карантина

В Полтаве недовольны жестким карантином / zmist.pl.ua

В понедельник. 5 апреля, в Полтаве местные предприниматели вышли на новую акцию протеста из-за дополнительных карантинных ограничений.

Недавно было принято решение о введении в Полтаве жесткого карантина, против которого выступают предприниматели, сообщает Змист.

В протестах участвуют предприниматели, которые работают на рынках Полтавы. По их словам, очередной локдаун ударит по малому бизнесу.

Отметим, что ранее представители митингующих провели разговор с руководством Полтавской ОГА. Им сообщили, что отменить ограничения на работу рынков в настоящее время невозможно.

/ zmist.pl.ua

В то же время в понедельник в Николаеве наблюдаются серьезные проблемы с общественным транспортом из-за новых карантинных ограничений.

По словам начальника управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрия Попова, количество транспорта действительно уменьшилось в два раза, сообщает Свидок Инфо.

Отметим, что ранее в Николаеве "маршрутчики" грозили устроить забастовку. Об этом сообщил в социальной сети Facebook житель города Николай Кравченко, ссылаясь на информацию, опубликованную в одном из Telegram-каналов.

Причиной акции протеста водителей и владельцев маршрутных такси было недовольство жесткими карантинными ограничениями, которые вступили в силу 3 апреля.

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