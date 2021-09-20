В Україні виявили небезпечне м'ясо, яке масово продають у магазинах

М'ясо на прилавках магазинів / ua.depositphotos.com

В Україні виявили м'ясні продукти з сальмонелою. Як заявили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, продукти зажадали негайно вилучити з продажу і повідомили, хто виробник небезпечного продукту.

За даними Держпродспоживслужби, інформаційне повідомлення системи швидкого оповіщення про харчові продукти та корми RASFF про заражене м'ясо надійшло ще 10 вересня 2021 року.

В індичих крильцях виробництва Польщі була виявлена Salmonella typhimurium.

З цього м'яса також було виготовлено м'ясо механічного обвалювання і експортувалося в Україну. Одержувач: ТОВ "Селміт", вулиця Феросплавна, місто Запоріжжя та холодильний склад ФРОСТ-4 на вулиці Автопарковій у Дніпрі.

"Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, що здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучення з виробництва та/або обігу і в термін не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області", - сказано в повідомленні.

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Варто відзначити, що Salmonella typhimurium викликає сальмонельоз – небезпечне захворювання, при якому в кров і органи заносяться токсини. Сальмонельоз може спровокувати такі ускладнення, як ендокардит, гнійний менінгіт, абсцеси печінки.

Симптоми сальмонельозу

Висип на шкірі

Нудота і діарея

Головний біль

Безсоння і слабкість

Лихоманка, озноб

Підвищене потовиділення

Нагадаємо, напередодні в Держпродспоживслужбі повідомили, що в Харкові також виявили морозиво з вмістом отруйної речовини.