В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію"

В МЗС висловилися про "загальну мобілізацію" / УНІАН

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву Росії, що "Україна оголосила загальну мобілізацію" на тлі стягування російських військ до кордонів на сході країни.

За словами спікера МЗС, ця заява є черговим прикладом дезінформації Москви. Він підкреслив, що Росія є єдиною державою в світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах".

"Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад дезінформації. Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний удосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент - мова йде про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці", - сказав Ніколенко.

Він додав, що на тлі ескалації Росією ситуації Україна отримала безпрецедентну міжнародну підтримку.

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У той же час, іноземні партнери особливо відзначають виваженість позиції української сторони щодо відданості політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією.

Зазначимо, речник МЗС Росії Марія Захарова сьогодні на брифінгу заявила, що Україна оголосила "загальну мобілізацію" на тлі стягування російських військ до кордонів на сході країни.

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