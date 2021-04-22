В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации"

В МИД высказались о "всеобщей мобилизации" / УНИАН

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление России, что "Украина объявила "всеобщую мобилизацию" на фоне стягивания российских войск к границам на востоке страны.

По словам спикера МИД, это заявление является очередным примером дезинформации Москвы. Он подчеркнул, что Россия является единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах".

"Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности", - сказал Николенко.

Он добавил, что на фоне эскалации Россией ситуации Украина получила беспрецедентную международную поддержку.

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В то же время, иностранные партнеры особо отмечают взвешенность позиции украинской стороны относительно преданности политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Отметим, спикер МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге заявила, что Украина объявила "всеобщую мобилизацию" на фоне стягивания российских войск к границам на востоке страны.

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