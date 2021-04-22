В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации"

В РФ заявили, что Украина объявила мобилизацию на фоне стягивания российских войск к границам.
Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление России, что "Украина объявила "всеобщую мобилизацию" на фоне стягивания российских войск к границам на востоке страны.
По словам спикера МИД, это заявление является очередным примером дезинформации Москвы. Он подчеркнул, что Россия является единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах".
"Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности", - сказал Николенко.
Он добавил, что на фоне эскалации Россией ситуации Украина получила беспрецедентную международную поддержку.
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В то же время, иностранные партнеры особо отмечают взвешенность позиции украинской стороны относительно преданности политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.
Отметим, спикер МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге заявила, что Украина объявила "всеобщую мобилизацию" на фоне стягивания российских войск к границам на востоке страны.
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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что настоящей целью наращивания Россией военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.