Восени на українців чекає новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Які продукти найбільше подорожчають восени / УНІАН

Ціни на продукти продовжують зростати як у світі, так і в Україні. Восени на українських ринках і в магазинах очікується черговий стрибок цін. Найбільше злетять ціни на товари з першої групи.

Такий прогноз озвучив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, повідомляє РБК-Україна. Від також зазначив, що зниження цін на базові продукти влітку – це тенденція тимчасова, тоді як восени нас чекає чергове зростання цін.

"Восени нас чекає чергове зростання цін, яке є загальносвітовою тенденцією, обумовленою, як дефіцитом ряду продуктів харчування, так і емісією долара та інших світових валют, що призводить до зростання інфляції", – зазначив експерт.

Що подорожчає восени:

соняшникова олія;

зернові;

яйце;

молоко;

яловичина.

"Зростання цін на зернові культури, які використовують для виробництва кормів для відгодівлі худоби та птиці, призводить до зростання цін на м'ясо, яйця, молоко", – зазначив Хмелевський.

За словами експерта, молочна галузь в Україні продовжує падати, а поголів'я корів постійно скорочується. Крім того, відбувається масова фальсифікація молочної продукції внаслідок використання пальмової олії та інших компонентів.

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"Дефіцит молока і залежність від імпорту призводять до зростання цін на молочну продукцію. На подорожчання продовольства також впливає зростання цін на паливо, газ, електроенергію", – додає Хмелевський.

Раніше Главред розповідав, що за кордоном українська олія вдвічі дешевша ніж у нас. Так, ціни на соняшникову олію в чеському супермаркеті складають близько 30 крон, що за нинішнім курсом дорівнює 35 грн. Водночас в українському магазині продукцію аналогічного виробника продають за 65 грн.

При цьому потрібно враховувати, що в ціну масла в чеському магазині також закладена вартість транзиту між країнами.