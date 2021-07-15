Восени на українців чекає новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Експерти обіцяють зростання цін на зернові та соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м'яса, яєць і молока.
Ціни на продукти продовжують зростати як у світі, так і в Україні. Восени на українських ринках і в магазинах очікується черговий стрибок цін. Найбільше злетять ціни на товари з першої групи.
Такий прогноз озвучив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, повідомляє РБК-Україна. Від також зазначив, що зниження цін на базові продукти влітку – це тенденція тимчасова, тоді як восени нас чекає чергове зростання цін.
"Восени нас чекає чергове зростання цін, яке є загальносвітовою тенденцією, обумовленою, як дефіцитом ряду продуктів харчування, так і емісією долара та інших світових валют, що призводить до зростання інфляції", – зазначив експерт.
Що подорожчає восени:
- соняшникова олія;
- зернові;
- яйце;
- молоко;
- яловичина.
"Зростання цін на зернові культури, які використовують для виробництва кормів для відгодівлі худоби та птиці, призводить до зростання цін на м'ясо, яйця, молоко", – зазначив Хмелевський.
За словами експерта, молочна галузь в Україні продовжує падати, а поголів'я корів постійно скорочується. Крім того, відбувається масова фальсифікація молочної продукції внаслідок використання пальмової олії та інших компонентів.
"Дефіцит молока і залежність від імпорту призводять до зростання цін на молочну продукцію. На подорожчання продовольства також впливає зростання цін на паливо, газ, електроенергію", – додає Хмелевський.
Раніше Главред розповідав, що за кордоном українська олія вдвічі дешевша ніж у нас. Так, ціни на соняшникову олію в чеському супермаркеті складають близько 30 крон, що за нинішнім курсом дорівнює 35 грн. Водночас в українському магазині продукцію аналогічного виробника продають за 65 грн.
При цьому потрібно враховувати, що в ціну масла в чеському магазині також закладена вартість транзиту між країнами.