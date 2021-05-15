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В Україні з'явиться новий вид військ: у РНБО розкрили деталі

15 травня 2021, 09:32

Також в Україні затверджено стратегію кібербезпеки, повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данилов
В Україні з'явиться новий вид військ: у РНБО розкрили деталі / УНІАН

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України на засіданні 14 травня ухвалила рішення створити кібервійська. Цю ініціативу підтримали всі учасники засідання, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми сьогодні затвердили стратегію кібербезпеки нашої країни. Ми сьогодні дійсно, в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ в нашій країні. І сьогодні це рішення підтримали всі присутні на засіданні члени РНБО", - сказав Данілов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

За його словами, про створення українських кібервійськ найближчим часом буде указ глави держави.

"Це ви дізнаєтеся від президента України", - додав Данілов.

Заяви Данілова - про що йшлося раніше:

  • Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що війна на Донбасі закінчиться відразу після того, як глава Кремля Володимир Путін забере свої війська з цієї території.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада України не планує використовувати військовий шлях для повернення тимчасово окупованих територій на Донбасі та в Криму.

РНБО новини України Олексій Данілов
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