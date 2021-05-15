В Україні з'явиться новий вид військ: у РНБО розкрили деталі / УНІАН

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України на засіданні 14 травня ухвалила рішення створити кібервійська. Цю ініціативу підтримали всі учасники засідання, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми сьогодні затвердили стратегію кібербезпеки нашої країни. Ми сьогодні дійсно, в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ в нашій країні. І сьогодні це рішення підтримали всі присутні на засіданні члени РНБО", - сказав Данілов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

За його словами, про створення українських кібервійськ найближчим часом буде указ глави держави.

"Це ви дізнаєтеся від президента України", - додав Данілов.

Заяви Данілова - про що йшлося раніше: