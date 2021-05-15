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В Украине появится новый вид войск: в СНБО раскрыли детали

15 мая 2021, 09:32

Также в Украине утвердили стратегию кибербезопасности, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов
В Украине появится новый вид войск: в СНБО раскрыли детали / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 14 мая принял решение создать кибервойска. Эту инициативу поддержали все учасники заседания, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы сегодня утвердили стратегию кибербезопасности нашей страны. Мы сегодня действительно, в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашей стране. И сегодня это решение поддержали все присутствовавшие на заседании члены СНБО", - сказал Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, о создании украинских кибервойск в ближайшее время будет указ главы государства.

"Это вы узнаете от президента Украины", - добавил Данилов.

Заявления Данилова – о чем сообщалось ранее:

СНБО новости Украины Алексей Данилов
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