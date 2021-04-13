Данилов поведал, будет ли Украина освобождать Донбасс военным путем

Алексей Данилов / УНИАН

Власти Украины не планируют использовать военный путь для возвращения временно оккупированных территорий на Донбассе и в Крыму. Об этом 13 апреля заявил во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача – решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное – это чистой воды информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", – подчеркнул чиновник.

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