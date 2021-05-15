Данилов рассказал, когда закончится война на Донбассе / УНИАН

Война на Донбассе закончится сразу после того, как глава Кремля Владимир Путин заберет свои войска с этой территории, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Она очень быстро закончится, как только Путин заберет свои войска, заберет свои танки, заберет свои транспортеры оттуда, пойдет на свою территорию в Ростовскую область, пойдет в Курскую область, там будут его воины, и война сразу закончится", - заявил Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Он также подчеркнул, что Россия должна отдать Украине контроль над ее границами, поскольку Украина выполняет все договоренности.

Читайте такжеЛавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать"И не нужно говорить, что все происходит по нашей вине. Мы все, о чем договаривались, выполнили. Но с ними (Россией, - ред.) сложно договариваться, поскольку они сначала говорят одно, а потом другое", - отметил Данилов.

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