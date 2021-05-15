Данилов рассказал, когда закончится война на Донбассе

Секретарь СНБО убежден, что война очень быстро закончится, если Путин пойдет на один важный шаг.
Война на Донбассе закончится сразу после того, как глава Кремля Владимир Путин заберет свои войска с этой территории, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
"Она очень быстро закончится, как только Путин заберет свои войска, заберет свои танки, заберет свои транспортеры оттуда, пойдет на свою территорию в Ростовскую область, пойдет в Курскую область, там будут его воины, и война сразу закончится", - заявил Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Он также подчеркнул, что Россия должна отдать Украине контроль над ее границами, поскольку Украина выполняет все договоренности.
Читайте такжеЛавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать"И не нужно говорить, что все происходит по нашей вине. Мы все, о чем договаривались, выполнили. Но с ними (Россией, - ред.) сложно договариваться, поскольку они сначала говорят одно, а потом другое", - отметил Данилов.
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что изменение минских соглашений может привести к "резне на Донбассе".
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
- Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.