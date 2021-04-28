Донбасс не хочет войны с Киевом - Лавров / Reuters

Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что изменение минских соглашений может привести к "резне на Донбассе".

"Никто из этих районов на остальную Украину не нападал. Их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом какую-то операцию объединенных сил. Но у них нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну с представителями киевского режима", - рассказал Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, Запад предвзято оценивает ситуацию на востоке Украины и безоглядно выгораживает действия Киева.

При этом он отметил, что только Запад может заставить Киев выполнить минские соглашения для урегулирования на Донбассе.

"Сейчас главное, главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить (президента Украины Владимира) Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Он напомнил, что Россия против изменения минских соглашений. По его словам, изменения могут привести к "резне на Донбассе".

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