Лавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать / Reuters

Войны на Донбассе с Украиной можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так глава российского внешнедипломатического ведомства прокомментировал в интервью РИА Новости вероятность вооруженного конфликта в свете того, что на Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.

В то же время Лавров отметил, что не берется говорить за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

"Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него - это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", - добавил министр.

Обострение на Донбассе – о чем сообщалось ранее: