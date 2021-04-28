Лавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать

Глава МИД России прокомментировал вероятность вооруженного конфликта с Украиной.
Войны на Донбассе с Украиной можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так глава российского внешнедипломатического ведомства прокомментировал в интервью РИА Новости вероятность вооруженного конфликта в свете того, что на Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.
В то же время Лавров отметил, что не берется говорить за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.
"Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него - это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", - добавил министр.
Обострение на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
Автор: Адриана Бубновская