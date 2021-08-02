В Україні продовжує зростати вартість проїзду: яка ситуація в різних регіонах

В Україні знову дорожчає проїзд / УНІАН

В українських містах місцева влада продовжує підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті. В середньому ціни по країні коливаються від 6 до 10 гривень. Першим підвищення вартості проїзду анонсував Львів, за ним – Вінниця.

Так, у Вінниці ціна підскочила відразу вдвічі – з чотирьох до восьми гривень. Тариф буде єдиний як для автобусів, так і для електротранспорту, наголошується у випуску "Сніданку з 1+1" 2 серпня.

Інша ситуація в Житомирі. У разі готівкового розрахунку в автобусах доведеться платити 8 гривень, а в електротранспорті – 6. Якщо розраховуватися карткою, можна заощадити по одній гривні в кожній поїздці. В Маріуполь проїхатися в автобусі обійдеться в 10 грн, а в трамваї – в 9 грн.

У столиці ціна в межах 10 гривень підстрибне на маршрути, що курсують в передмістя. А тим часом в Київської області на приміських маршрутах тарифи на проїзд у маршрутках обіцяють підняти на 10-16%. Зазначається, що на деяких маршрутах вартість проїзду вже підвищили: ціни підвищилися в напрямку Ірпеня, Гостомеля, Бучі (до 27 грн), Бородянки, Клавдієво (проїзд подорожчав з 30 до 37 грн).

Чому дорожчає проїзд

Розмови про підвищення тарифів почалися ще в лютому. Перевізники кілька місяців вимагали підняти ціни, посилаючись на зниження пасажиропотоку. Кажуть, сподівалися на підтримку від держави, оскільки підприємцям виділили гроші. Але перевізники не отримали нічого, тому компенсувати збитки можуть тільки шляхом підвищення ціни на проїзд.

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Крім того, щоб люди не пересіли з маршруток на метро, тролейбуси, трамваї і великі міські автобуси, в Києві перевізники зараз оптимізують маршрути.

Раніше ми писали, що Uber підвищує тарифи на поїздки в Україні. Точна дата, коли оновлені розцінки почнуть діяти, поки невідома, але наголошується, що це відбудеться протягом поточного місяця.

При цьому підвищені всі ключові цінові параметри поїздок, включаючи ціну подачі, хвилини і кілометра поїздки, а також вартість мінімальної поїздки і відмови від неї.