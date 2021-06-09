В Україні вирішили скасувати безкоштовний проїзд у транспорті: що чекає пільговиків

Пільги на транспорт хочуть виплачувати в грошовій формі / УНІАН

У середу, 9 червня, Кабінет міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

Законопроект розробили в Міністерстві соціальної політики за окремим дорученням глави уряду Дениса Шмигаля від 27 квітня.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, на сьогоднішній день закон № 1774 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" вже передбачено, що пільги з оплати проїзду можуть надаватися і в грошовій формі в розмірах і порядку, встановлених Кабінетом міністрів.

Проект стосується пільг на оплату проїзду в транспорті. При цьому безкоштовний проїзд за пред'явленням відповідного посвідчення скасовується.

Як відомо, документом вносяться зміни відразу до 8 діючих законів, якими передбачені пільги з оплати проїзду в транспорті, а також деякі інші пільги(по оплаті послуг зв'язку, установці квартирних телефонів, квартплаті і т.д.) для наступних категорій громадян:

ветерани війни;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ і т. д.;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

жертви нацистських переслідувань;

особи з інвалідністю;

батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби;

реабілітовані особи;

діти з багатодітних сімей.

Зокрема, законопроектом пропонується:

Пільги для вищевказаних категорій громадян замінити грошовою компенсацією;

Делегувати органам місцевого самоврядування право самим приймати рішення щодо виплати такої компенсації, а також визначати порядок і розмір компенсації.

Як повідомляють у Кабміні, такий механізм сприятиме адресності надання пільг, виходячи з можливостей місцевих бюджетів.

Підвищення тарифів на проїзд у Києві

Комунальні підприємства Київський метрополітен і Київпастранс 13 травня зробили заяви про збитки на тлі епідемії коронавірусної інфекції і закликали владу столиці або виділити їм додаткові фінансові кошти з бюджету, або переглянути вартість проїзду в бік підвищення.

Згідно з розрахунками перевізників, вартість проїзду в метро повинна становити 21 гривню, в наземному транспорті – 25 гривень. Саме такі тарифи, на їхню думку, на даний момент є економічно обґрунтованими цінами на проїзд у громадському транспорті.

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці можуть переглянути. Однак перевізники повинні надати аргументацію такого рішення.