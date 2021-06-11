В Україні різко змінилися ціни на полуницю: яка вартість ягоди в регіонах

Ціни на полуницю почали знижуватися / Новий канал

В Україні сезон полуниці стартував з ціни 130 грн/кг, але зараз вартість ягоди поступово почала знижуватися. Це пов'язано з поліпшенням погодних умов для рослини, повідомляти аналітики EastFruit.

За словами експертів, погодні умови призвели до прискорення темпів дозрівання полуниці у більшості регіонів України. Тому ціна на ягоду почала знижуватися.

У Києві, 10 червня, дрібнооптові ціни на полуницю не опускалися нижче 50 грн/кг, а вже 11 червня її вже можна придбати за 35 грн/кг. Оптові ціни на ягоду в південних регіонах приблизно відповідають цінам у Києві.

Але в Західному регіоні країні, зокрема, у Львові, полуницю продають в середньому на 7-10 грн/кг дорожче. Все тому, що там сезон тільки починається, а масово ягода надходить із більш південних регіонів.

Експерти прогнозують, що пік збору полуниці може припасти на 15-18 червня, коли ціни можуть знизитися до мінімальних показників. А ось оптова ціна може впасти до рівня 25 грн/кг.

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Відзначається, що через погані погодні умови на ринках України аномально довго не було полуниці відкритого грунту, тому тепличні ягоди продавалися в середньому в два рази дорожче, ніж минулого року.

Раніше головред писав про те, що в Україні дозріла полуниця, і всі терміново кинулися її купувати, але полуниця в цей час - найнебезпечніша - нею можна отруїтися. Як правильно обрати полуницю, і як не отруїтися - запам'ятайте декілька порад, на які варто звернути увагу при покупці соковитого ласощі.

Телеведуча шоу Ревізор, який знімає Новий канал, повідомила кілька секретів, яка використовує для покупки полуниці. Як правильно обирати полуницю - поради від Юлії Панкової.

"Ця кисло-солодка ягода дуже смачна і корисна для організму. У ній цілий комплекс вітамінів: А, В1, В2, Е, С. Полуниця покращує зір, зміцнює пам'ять, стимулює імунну систему і знижує рівень холестерину. Щоб ця "вітамінна бомба" спрацювала вам на користь, необхідно правильно її обрати", – каже Юля Новому.