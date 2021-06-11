В Украине резко изменились цены на клубнику: какая стоимость ягоды в регионах

Цены на клубнику начали снижаться / Новый канал

В Украине сезон клубники стартовал с цены 130 грн/кг, но сейчас стоимость ягоды постепенно начала снижаться. Это связано с улучшением погодных условий для растения, сообщают аналитики EastFruit.

По словам аналитиков, погодные условия привели к ускорению темпов созревания клубники в большинстве регионов Украины. Поэтому цена на ягоду начала падать.

В Киеве, 10 июня, мелкооптовые цены на клубнику не опускались ниже 50 грн/кг. А уже 11 июня ее уже можно приобрести за 35 грн/кг. Оптовые цены на ягоду в южных регионах примерно соответствуют ценам в Киеве.

Но в западном регионе стране, в частности, во Львове, клубнику продают в среднем на 7-10 грн / кг дороже. Все потому, что там сезон только начинается, а массово ягода поступает из более южных регионов.

Эксперты прогнозируют, что пик сбора клубники может прийтись на 15-18 июня, когда цены могут опуститься до минимальных показателей. А вот оптовая цена может упасть до уровня 25 грн / кг.

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Отмечается, что из-за плохих погодных условий на рынках Украины аномально долго не было клубники открытого грунта, поэтому тепличные ягоды продавались в среднем в два раза дороже, чем в прошлом году.

Ранее Главред писал о том, что в Украине созрела клубника, и все срочно кинулись ее покупать, но клубника в это время - самая опасная - ею можно отравиться. Как правильно выбрать клубнику, и как не отравиться - запомните несколько советов, на которые стоит обратить внимание при покупке сочного лакомства.

Телеведущая шоу Ревизор, который снимает Новый канал, сообщила несколько секретов, которая использует для покупки клубники. Как правильно выбирать клубнику - советы от Юлии Панковой.

"Эта кисло-сладкая ягода очень вкусная и полезная для организма. В ней целый комплекс витаминов: А, В1, В2, Е, С. Клубника улучшает зрение, укрепляет память, стимулирует иммунную систему и снижает уровень холестерина. Чтобы эта "витаминная бомба" сработала вам на пользу, необходимо правильно ее выбрать", – говорит Юля Новому.