В Україні впав міст, який відремонтували за Порошенка

В Україні більшість мостів в аварійному стані / УНІАН

В Україні 80% мостів перебувють в аварійному стані. Цього разу впав міст на трасі Луцьк-Львів.

"Тепер знову шлях між двома обласними центрами подовжується на 100 кілометрів. Комічно, що колишній міністр інфраструктури Омелян поспішив розповісти як погано будують при Зеленському. Однак капітальний ремонт траси був зроблений за Порошенка в 2015-2016 роках. Правоохоронцям саме час дізнатися, як вийшло, що капітальний ремонт траси Луцьк-Київ пройшов, а міст розсипався", - розповів у Facebook Юрій Романенко.

Аварія на Шулявському мосту - що було раніше: