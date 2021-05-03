В Україні впав міст, який відремонтували за Порошенка

Колишній міністр інфраструктури Омелян поспішив розповісти як погано будують за Зеленського, але капремонт траси був зроблений за Порошенка в 2015-2016 роках.
В Україні 80% мостів перебувють в аварійному стані. Цього разу впав міст на трасі Луцьк-Львів.
"Тепер знову шлях між двома обласними центрами подовжується на 100 кілометрів. Комічно, що колишній міністр інфраструктури Омелян поспішив розповісти як погано будують при Зеленському. Однак капітальний ремонт траси був зроблений за Порошенка в 2015-2016 роках. Правоохоронцям саме час дізнатися, як вийшло, що капітальний ремонт траси Луцьк-Київ пройшов, а міст розсипався", - розповів у Facebook Юрій Романенко.
Аварія на Шулявському мосту - що було раніше:
- 15 грудня на Шулявському мосту, на проїжджу частину впали три стовпи освітлення. Внаслідок цього рух транспорту в усі чотири сторони було зупинено, а в цілому в місті стався транспортний колапс.
- Рух по Шулявському мосту знову було відкрито (після реконструкції) 28 грудня 2019 року. При цьому досі територія під мостом і сама естакада не добудовані для пішоходів.
- За словами Віталія Кличка, всі відновлювальні роботи будуть проведені за рахунок генерального підрядника реконструкції Шулявського мосту. Крім того, столичні комунальники планують подати до суду.
Автор: Катерина Трохимчук