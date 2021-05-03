В Украине рухнул мост, который отремонтировали при Порошенко

В Украине большинство мостов в аварийном состоянии / УНИАН

В Украине 80% мостов находятся в аварийном состоянии. На этот раз рухнул мост на трассе Луцк-Львов.

"Теперь опять путь между двумя областными центрами удлиняется на 100 километров. Комично, что бывший министр инфраструктуры Омелян поспешил рассказать как плохо строят при Зеленском. Однако капитальный ремонт трассы был сделан при Порошенко в 2015-2016 годах. Правоохранителям самое время узнать, как получилось, что капитальный ремонт трассы Луцк-Киев прошёл, а мост рассыпался", - рассказал в Facebook Юрий Романенко.

Авария на Шулявском мосту - что было ранее: