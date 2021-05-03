В Украине рухнул мост, который отремонтировали при Порошенко

Бывший министр инфраструктуры Омелян поспешил рассказать как плохо строят при Зеленском, но капремонт трассы был сделан при Порошенко в 2015-2016 годах.
В Украине 80% мостов находятся в аварийном состоянии. На этот раз рухнул мост на трассе Луцк-Львов.
"Теперь опять путь между двумя областными центрами удлиняется на 100 километров. Комично, что бывший министр инфраструктуры Омелян поспешил рассказать как плохо строят при Зеленском. Однако капитальный ремонт трассы был сделан при Порошенко в 2015-2016 годах. Правоохранителям самое время узнать, как получилось, что капитальный ремонт трассы Луцк-Киев прошёл, а мост рассыпался", - рассказал в Facebook Юрий Романенко.
Авария на Шулявском мосту - что было ранее:
- 15 декабря на Шулявском мосту, на проезжую часть рухнули три столба освещения. Вследствие этого движение транспорта во все четыре стороны было остановлено, а в целом в городе произошел транспортный коллапс.
- Движение по Шулявскому мосту вновь было открыто (после реконструкции) 28 декабря 2019 года. При этом до сих пор территория под мостом и сама эстакада не достроены для пешеходов.
- По словам Виталия Кличко, все восстановительные работы будут проведены за счет генерального подрядчика реконструкции Шулявского моста. Кроме того, столичные коммунальщики планируют подать в суд.
Автор: Екатерина Трохимчук