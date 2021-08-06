В Україні в серпні зміниться ціна на газ: скільки доведеться платити

В Україні подешевшає газ / pixabay

У серпні нинішнього року в Україні знизяться тарифи на газ.

За інформацією Сніданку з 1+1, Нафтогаз пропонує місячну ціну - 11 гривень 78 копійок за куб. Це майже на 2 гривні менше, ніж у попередні два місяці.

Річний тариф залишається незмінним - 7 гривень 96 копійок. Однак у різних постачальників блакитного палива ціна коливається від 8 до 17 гривень.

У Міненерго раніше повідомили, що з 1 січня 2023 року газ будуть поставляти тільки тим домогосподарствам, у яких встановлені індивідуальні лічильники. У відомстві підкреслюють — споживачі, які використовують газ виключно для приготування їжі, також обов'язково повинні придбати пристрої обліку до того часу.

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Дефіцит газу в Європі - про що раніше писав Главред:

На території країн Євросоюзу останнім часом відбувається різкий стрибок цін на природний газ. Вартість тисячі кубометрів газу в Європі б'є рекорди, причому демонструється тенденція до подальшого зростання цін. Подібна ситуація склалася в тому числі і через дії Газпрому, який в умовах дефіциту газу в Європі відмовляється від додаткового прокачування палива через територію України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що зростання цін на газ в Європі-результат шантажу з боку Газпрому. Корпорація фактично поставила ЄС перед умовою: або запуск СП - 2 і дешевший газ, або проблеми з прокачуванням палива через ГТС України.

У компанії-операторі ГТС підтверджували дану інформацію. Там уточнювали, що проблеми з газом в Європі спровоковані Газпромом, який створює оптимальні для себе умови запуску СП-2.

На ринку газу в Європі очікують, що високі ціни будуть триматися до березня 2022 року, потім вартість палива повинна знизитися. При цьому ціни можуть знову зрости в тому випадку, якщо Газпром знизить прокачування газу в Європу.