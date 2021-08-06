В Украине в августе изменится цена на газ: сколько придется платить

В Украине подешевеет газ / pixabay

В августе нынешнего года в Украине снизятся тарифы на газ.

По информации Сніданку з 1+1, Нафтогаз предлагает месячную цену — 11 гривен 78 копеек за кубоментр. Это почти на 2 гривны меньше, чем в предыдущие два месяца.

Годовой тариф остается неизменным — 7 гривен 96 копеек. Однако у разных поставщиков голубого газа цена колеблется от 8 до 17 гривен.

В Минэнерго ранее сообщили, что с 1 января 2023 года газ будут поставлять только тем домохозяйствам, у которых установлены индивидуальные счетчики. В ведомстве подчеркивают — потребители, которые используют газ исключительно для приготовления пищи, также обязательно должны приобрести устройства учета до того времени.

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Дефицит газа в Европе - о чем ранее писал Главред:

На территории стран Евросоюза в последнее время происходит резкий скачок цен на природный газ. Стоимость тысячи кубометров газа в Европе бьет рекорды, причем демонстрируется тенденция к дальнейшему росту цен. Подобная ситуация сложилась в том числе и по причине действий Газпрома, который в условиях дефицита газа в Европе отказывается от дополнительной прокачки топлива через территорию Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что рост цен на газ в Европе – результат шантажа со стороны Газпрома. Корпорация фактически поставила ЕС перед условием: либо запуск СП-2 и более дешевый газ, либо проблемы с прокачкой топлива через ГТС Украины.

В компании-операторе ГТС подтверждали данную информацию. Там уточняли, что проблемы с газом в Европе спровоцированы Газпромом, который создает оптимальные для себя условия запуска СП-2.

На рынке газа в Европе ожидают, что высокие цены будут держаться до марта 2022 года, потом стоимость топлива должна снизиться. При этом цены могут снова вырасти в том случае, если Газпром снизит прокачку газа в Европу.