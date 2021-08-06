Дефицит газа в ЕС из-за шантажа Газпрома: Украина призвала нанести удар по СП-2 прямо перед запуском

В компании-операторе ГТС Украины призвали ЕС учесть действия Газпрома при сертификации Северного потока-2 / Reuters

Несмотря на рекордный подъем цен на газ в Европе, низкие объемы топлива в европейских хранилищах и плановую остановку магистралей Северный поток-1 и Ямал-Европа, Газпром так и не воспользовался возможностью дополнительной прокачки топлива через ГТС Украины.

Чтобы выполнить контракты, корпорация опустошает свои хранилища в Европе, не увеличивая транзит газа через украинскую трубу. Такие маневры свидетельствуют о том, что дефицит газа в европейских странах в большей степени спровоцирован искусственно. Меры принимаются для того, чтобы стоимость газа увеличилась, а процесс запуска Северного потока-2 ускорился. Евросоюз должен принять меры в связи с подобными действиями и учесть поведение Газпрома при сертификации газопровода СП-2. Об этом заявил директор компании-операторы украинской ГТС Сергей Макогон.

Как сообщает пресс-служба компании, в июле транзит российского газа в Европу составил 3,848 миллиардов кубометров газа. Средний показатель прокачки топлива в сутки, как и в июне, составил 124 миллиона кубометров газа. Газпром использовал все ранее зарезервированные мощности, однако не бронировал дополнительные, несмотря на ремонт магистралей СП-1 и Ямал-Европа, низкие объемы газа в европейских хранилищах и рекордный рост цен на топливо.Читайте такжеЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

В частности, согласно данным операторов сухопутных продолжений Северного потока-1 в Германии, OPAL и NEL, за 10 дней ремонтных работ европейские страны недополучили более 1,6 миллиарда кубометров газа, а еще 320 миллионов кубометров было недополучено из-за ремонта магистрали Ямал-Европа.

В ГТС утверждают, что Газпром, с целью компенсации европейцам недополученного объема газа, опустошает свои хранилища в Европе. Дефицит топлива в европейских странах является отчасти искусственным и не является причиной роста цен.

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"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, самые низкие запасы в Европе именно у ПХГ, контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности - менее 13%, у других операторов - в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также "Газпром") - 14%, другие операторы - 48%. Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен", - отметил Макогон.

Как полагает руководитель компании-оператора ГТС, корпорация действует таким образом для реализации двух задач – экономической и политической. Первая предполагает повышение цены на топливо, вторая – ускорение процесса запуска СП-2, который сейчас строится ударными темпами.Читайте такжеГазпром в шаге от достройки СП-2 и обрубил поставки газа в Европу: эксперт заявил об опасной игре

По его словам, политика Газпрома оказывает негативное влияние не только на европейский рынок газа, но и на экономическую ситуацию всей Европы. В ситуацию должен вмешаться Антимонопольный орган. При этом следует учесть такую обстановку перед тем, как будет происходить процесс сертификации СП-2.

"Поведение "Газпрома" негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий антимонопольный орган Европы. К тому же, на такую стратегию российской компании стоит учитывать при сертификации "Северного потока-2", - подчеркнул Сергей Макогон.

Дефицит газа в Европе

На территории стран Евросоюза в последнее время происходит резкий скачок цен на природный газ. Стоимость тысячи кубометров газа в Европе бьет рекорды, причем демонстрируется тенденция к дальнейшему росту цен. Подобная ситуация сложилась в том числе и по причине действий Газпрома, который в условиях дефицита газа в Европе отказывается от дополнительной прокачки топлива через территорию Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что рост цен на газ в Европе – результат шантажа со стороны Газпрома. Корпорация фактически поставила ЕС перед условием: либо запуск СП-2 и более дешевый газ, либо проблемы с прокачкой топлива через ГТС Украины.

В компании-операторе ГТС подтверждали данную информацию. Там уточняли, что проблемы с газом в Европе спровоцированы Газпромом, который создает оптимальные для себя условия запуска СП-2.

На рынке газа в Европе ожидают, что высокие цены будут держаться до марта 2022 года, потом стоимость топлива должна снизиться. При этом цены могут снова вырасти в том случае, если Газпром снизит прокачку газа в Европу.