В Україні закінчується "епоха Медведчука" - Зеленський

Президент пообіцяв завершити епоху корупції. За його словами, в країні чистять вертикалі, побудовані великим бізнесом в кожній інституції держави.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні покладено початок завершенню епохи корупції та розповів, що потрібно зробити для завершення епохи бідності.
"В Україні закінчується епоха Медведчука (нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, - ред.), закінчується епоха корупції. Ми чистимо вертикалі, побудовані великим бізнесом в кожній інституції держави, в кожному міністерстві, в парламенті. Ми почали завершення цієї епохи. І я закінчу цю епоху", - сказав глава держави на пресконференції 20 травня.
Також Зеленський пояснив, коли в Україні закінчиться епоха бідності.
"Епоха бідності в Україні закінчиться тоді, коли всі почнуть платити податки", - сказав він.
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Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред:
- У четвер, 13 травня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.
- Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
- Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.
- У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука та його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.
Автор: Анна Багрій