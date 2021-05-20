В Україні закінчується "епоха Медведчука" - Зеленський

20 травня Володимир Зеленський дав велику пресконференцію

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні покладено початок завершенню епохи корупції та розповів, що потрібно зробити для завершення епохи бідності.

"В Україні закінчується епоха Медведчука (нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, - ред.), закінчується епоха корупції. Ми чистимо вертикалі, побудовані великим бізнесом в кожній інституції держави, в кожному міністерстві, в парламенті. Ми почали завершення цієї епохи. І я закінчу цю епоху", - сказав глава держави на пресконференції 20 травня.

Також Зеленський пояснив, коли в Україні закінчиться епоха бідності.

"Епоха бідності в Україні закінчиться тоді, коли всі почнуть платити податки", - сказав він.

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