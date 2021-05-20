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В Украине заканчивается "эпоха Медведчука" - Зеленский

20 мая 2021, 12:50

Президент пообещал завершить эпоху коррупции. По его словам, в стране чистят вертикали, построенные большим бизнесом в каждой институции государства.

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20 мая Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине положено начало завершению эпохи коррупции и рассказал, что нужно сделать для завершения эпохи бедности.

"В Украине заканчивается эпоха Медведчука (нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, - ред.), заканчивается эпоха коррупции. Мы чистим вертикали, построенные большим бизнесом в каждой институции государства, в каждом министерстве, в парламенте. Мы начали завершение этой эпохи. И я закончу эту эпоху", - сказал глава государства на пресс-конференции 20 мая.

Также Зеленский объяснил, когда в Украине закончится эпоха бедности.

"Эпоха бедности в Украине закончится тогда, когда все начнут платить налоги", - сказал он.

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Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:

  • В четверг, 13 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
  • Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
  • Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
  • Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
  • В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.
Владимир Зеленский Виктор Медведчук новости Украины пресс-конференция Зеленского 2021
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