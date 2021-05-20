В Украине заканчивается "эпоха Медведчука" - Зеленский

20 мая Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине положено начало завершению эпохи коррупции и рассказал, что нужно сделать для завершения эпохи бедности.

"В Украине заканчивается эпоха Медведчука (нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, - ред.), заканчивается эпоха коррупции. Мы чистим вертикали, построенные большим бизнесом в каждой институции государства, в каждом министерстве, в парламенте. Мы начали завершение этой эпохи. И я закончу эту эпоху", - сказал глава государства на пресс-конференции 20 мая.

Также Зеленский объяснил, когда в Украине закончится эпоха бедности.

"Эпоха бедности в Украине закончится тогда, когда все начнут платить налоги", - сказал он.

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