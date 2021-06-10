В Україні заборонили лукашенківський телеканал Білорусь 24

Нацрада заборонила телеканал Білорусь 24 / depo.ua

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила ретрансляцію в Україні телеканалу Білорусь 24. Як повідомляє пресслужба Нацради, підставою для такого рішення стала трансляція каналом забороненого в Україні контенту.

"Підставою для вилучення телеканалу з переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрації на території України, і фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави", - йдеться на сайті Рада.

Серед матеріалів, до яких виникли претензії, називаються передача Зрозуміти і знешкодити за участю Олега Газманова, Останній день за участю Бориса Щербакова, Слов'янський базар. Союзна держава запрошує. Пісня – 50. Випуск 1 за участю Ольги Кормухіної, сюжет Український слід у спробі держперевороту в Білорусі в передачі Панорама від 21 травня і сюжет Зеленський відмовив росіянам у праві вважатися корінним народом від 22 травня.

Зазначається, що ретрансляція в Україні цього телеканалу була дозволена рішенням Національної ради від 23 липня 2015 року № 1147.

За словами члена Національної ради Максима Онопрієнка, Національна рада давно і прискіпливо відстежує діяльність цього інформаційного ресурсу.

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"Деякий час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це звертали увагу. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", - розповів Онопрієнко.

Як раніше повідомляв Главред, 2 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції строком на 5 років щодо Тараса Козака - бізнес-партнера і депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також щодо телеканалів, що належать йому, - "112 Україна", NewsOne і ZiK.

3 лютого президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про введення санкцій проти телеканалів. За його словами, Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, що фінансується країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС і євроатлантичної інтеграції.