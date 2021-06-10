В Украине запретили лукашенковский телеканал Беларусь 24

Нацсовет запретил телеканал Беларусь 24 / depo.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в Украине телеканала Беларусь 24. Как сообшает прес-служба Нацсовета, основанием для такого решения стала трансляция каналом запрещенного в Украине контента.

"Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства", – говорится на сайте Совета.

Среди материалов, к которым возникли претензии, называются передача Понять и обезвредить с участием Олега Газманова, Последний день с участием Бориса Щербакова, Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1 с участием Ольги Кормухиной, сюжет Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси в передаче Панорама от 21 мая и сюжет Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом от 22 мая.

Отмечается, что ретрансляция в Украине этого телеканала была разрешена решением Национального совета от 23 июля 2015 года № 1147.

По словам члена Национального совета Максима Оноприенко, Национальный совет давно и придирчиво отслеживает деятельность этого информационного ресурса.

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"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, поскольку это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", - рассказал Оноприенко.

Как ранее сообщал Главред, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.