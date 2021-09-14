В українських магазинах виявили понад 70 тис. небезпечних товарів: що продавали людям

Українцям продавали неякісну техніку / УНІАН

Понад 70 тисяч неякісних та небезпечних товарів виявили на прилавках українських магазинів. З початку року Держпродспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок за зверненнями споживачів.

У результаті – було виявлено товари, які не відповідають встановленим вимогам. За даними Держспоживслужби, з початку року підприємців-порушників відомство оштрафувало на понад 20 мільйонів гривень. А неякісну продукцію було вилучено.

Найчастіше не відповідали встановленим вимогам:

електричні та електронні обладнання;

радіообладнання;

кабельна продукція;

іграшка;

мийні засоби;

взуття і т. д.

"Ми фіксуємо багато звернень від споживачів щодо якості непродовольчих товарів, і заходи, які проводять наші фахівці, підтверджують наявність значної кількості невідповідної продукції. Наше завдання, щоб на українському ринку не було продукції, небезпечної для споживачів, адже від цього залежить наше здоров'я і здоров'я наших дітей", – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Зазначається, що по продукції, яка не відповідає нормам, було прийнято 4339 обмежувальних (коригувальних) заходів (у 2020 році 2595). Сума штрафних санкцій склала понад 22 млн грн (за аналогічний період 2020 8,5 млн).

Раніше Главред вже писав, що у київських супермаркетах з'явилося небезпечне морозиво з вмістом отруйної речовини. Небезпечне морозиво було помічено в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Повідомляється, що цей продукт виробляють в Румунії і до складу входить етиленоксид – отрута, яка негативно діє на теплокровних тварин і людини. Він має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка була виявлена в деяких видах морозива Mars.