В українській армії нові смерті від наслідків COVID-19 / УНІАН

З початку пандемії коронавірусу COVID-19 у лавах української армії зафіксовано 55 смертей від даної інфекції. Як повідомляє пресслужба командування медичних сил ЗСУ, два нових летальних епізоди відбулися 25 і 26 березня.

"Два працівники ЗС України з 22 березня 2021 року перебували на стаціонарному лікуванні в цивільних лікарнях Київської області. Попри проведену терапію, стан їх здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть одного з них була зафіксована 25 березня, а іншого ‒ 26 березня", - розповіли військовослужбовці.

Всього, за їхніми словами, за минулу добу, у військах зафіксовано 251 новий випадок зараження. А всього в ЗСУ на цей момент хворіють 2 528 осіб, а на самоізоляції знаходяться 638 військових.

читайте такожКоронавірус у ЗСУ: скільки українських військових підхопили COVID-19

Нагадаємо, раніше повідомлялося: