В українській армії нові смерті від наслідків COVID-19

Як повідомляють у командуванні медичних сил ЗСУ, всього в армії на цей момент хворіють 2 528 осіб, а на самоізоляції перебувають 638 військовослужбовців.
З початку пандемії коронавірусу COVID-19 у лавах української армії зафіксовано 55 смертей від даної інфекції. Як повідомляє пресслужба командування медичних сил ЗСУ, два нових летальних епізоди відбулися 25 і 26 березня.
"Два працівники ЗС України з 22 березня 2021 року перебували на стаціонарному лікуванні в цивільних лікарнях Київської області. Попри проведену терапію, стан їх здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть одного з них була зафіксована 25 березня, а іншого ‒ 26 березня", - розповіли військовослужбовці.
Всього, за їхніми словами, за минулу добу, у військах зафіксовано 251 новий випадок зараження. А всього в ЗСУ на цей момент хворіють 2 528 осіб, а на самоізоляції знаходяться 638 військових.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна.
- 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
- 24 березня в МОЗ України зробили офіційну заяву щодо смерті військовослужбовця Збройних сил України в Одеській області.
- У відомстві зазначили, що протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було.
- 24 березня стали відомі результати судмедекспертизи. У МОЗ повідомили, що жінка померла через гостру серцево-судинну недостатність. Крім того, у жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.