В украинской армии новые смерти от последствий COVID-19

Как сообщают в командовании медицинских сил ВСУ, всего в армии на данный момент болеют 2 528 человек, а на самоизоляции находятся 638 военнослужащих.
С начала пандемии коронавируса COVID-19 в рядах украинской армии зафиксировано 55 смертей от данной инфекции. Как сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ, два новых летальных эпизода произошли 25 и 26 марта.
"Два работника ВС Украины с 22 марта 2021 года находились на стационарном лечении в гражданских больницах Киевской области. Несмотря на проведенную терапию, состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 25 марта, а другого ‒ 26 марта", - рассказали военнослужащие.
Всего, по их словам, за минувшие сутки, в войсках зафиксировано 251 новый случай заражения. А всего в ВСУ на данный момент болеют 2 528 человек, а на самоизоляции находятся 638 военных.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная.
- 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
- 24 марта в Минздраве Украины сделали официальное заявление относительно смерти военнослужащей Вооруженных сил Украины в Одесской области.
- В ведомстве отметили, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было.
- 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.