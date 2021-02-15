В Укренерго назвали терміни відмови від імпорту електроенергії з Росії / Reuters

Україна не відмовлятиметься від імпорту російської електроенергії до кінця опалювального сезону, заявив голова правління енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"До кінця опалювального сезону, дійсно, ми не очікуємо ніяких технічних обмежень імпорту (електроенергії з Росії)", - сказав Кудрицький під час форуму "Україна 30. Платіжка".

За його словами, у другій половині березня - у квітні ситуація дефіциту потужностей в українській енергосистемі зміниться завдяки тому, що до країни доїде вугілля, яке було потрібне взимку.

Також будуть відремонтовані всі енергоблоки теплоелектростанцій, закінчиться ремонт на енергоблоках АЕС і збільшиться вироблення на відновлюваних джерелах енергії.

Кудрицький уточнив, що імпорт електроенергії з Росії допомагає Україні "закривати баланс в енергосистемі".

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