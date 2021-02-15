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В Укренерго назвали терміни відмови від імпорту електроенергії з Росії

15 лютого 2021, 18:02
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Імпорт електроенергії з Росії допомагає Україні закривати баланс в енергосистемі, заявив глава правління енергетичної компанії "Укренерго".

Електроенергія
В Укренерго назвали терміни відмови від імпорту електроенергії з Росії / Reuters

Україна не відмовлятиметься від імпорту російської електроенергії до кінця опалювального сезону, заявив голова правління енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"До кінця опалювального сезону, дійсно, ми не очікуємо ніяких технічних обмежень імпорту (електроенергії з Росії)", - сказав Кудрицький під час форуму "Україна 30. Платіжка".

За його словами, у другій половині березня - у квітні ситуація дефіциту потужностей в українській енергосистемі зміниться завдяки тому, що до країни доїде вугілля, яке було потрібне взимку.

Також будуть відремонтовані всі енергоблоки теплоелектростанцій, закінчиться ремонт на енергоблоках АЕС і збільшиться вироблення на відновлюваних джерелах енергії.

Кудрицький уточнив, що імпорт електроенергії з Росії допомагає Україні "закривати баланс в енергосистемі".

Енергетична незалежність від Росії - про що йшлося раніше:

  • 1 лютого дві українські компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії у лютому 2021 року.
  • В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від'єднання України від енергосистеми з Росією і Білоруссю. Водночас Вітренко підкреслив, що такий крок буде в інтересах України, її енергетичної безпеки.
  • Виконувач обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з Росії, якщо підготується до наступного опалювального сезону, зокрема, належним чином відремонтує атомні енергоблоки та блоки ТЕС.

Укренерго заборона імпорту новини України ринок електроенергії
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