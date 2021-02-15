В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России / Reuters

Украина не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона, заявил глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из России)", – сказал Кудрицкий в ходе форума "Украина 30. Платежки".

По его словам, во второй половине марта – в апреле ситуация дефицита мощностей в украинской энергосистеме изменится за счет того, что в страну доедет уголь, который был нужен зимой.

Также будут отремонтированы все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии.

Кудрицкий уточнил, что импорт электроэнергии из России помогает Украине "закрывать баланс в энергосистеме".

Энергетическая независимость от России – о чем сообщалось ранее: