В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России

Импорт электроэнергии из России помогает Украине закрывать баланс в энергосистеме, заявил глава правления энергетической компании "Укрэнерго".
Украина не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона, заявил глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из России)", – сказал Кудрицкий в ходе форума "Украина 30. Платежки".
По его словам, во второй половине марта – в апреле ситуация дефицита мощностей в украинской энергосистеме изменится за счет того, что в страну доедет уголь, который был нужен зимой.
Также будут отремонтированы все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии.
Кудрицкий уточнил, что импорт электроэнергии из России помогает Украине "закрывать баланс в энергосистеме".
Энергетическая независимость от России – о чем сообщалось ранее:
- 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
- Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.