УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России

15 февраля 2021, 18:02
Прослушать новость
Остановить

Импорт электроэнергии из России помогает Украине закрывать баланс в энергосистеме, заявил глава правления энергетической компании "Укрэнерго".

Электроэнергия
В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России / Reuters

Украина не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона, заявил глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из России)", – сказал Кудрицкий в ходе форума "Украина 30. Платежки".

По его словам, во второй половине марта – в апреле ситуация дефицита мощностей в украинской энергосистеме изменится за счет того, что в страну доедет уголь, который был нужен зимой.

Также будут отремонтированы все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии.

Кудрицкий уточнил, что импорт электроэнергии из России помогает Украине "закрывать баланс в энергосистеме".

Энергетическая независимость от России – о чем сообщалось ранее:

  • 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
  • И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
  • Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.

Укрэнерго запрет импорта новости Украины рынок электроэнергии
Сейчас вы просматриваете новость «В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Обвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнегоОбвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнего Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и ХомчакаЗеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиковВ "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Гиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу КрымаГиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма Главарь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о ДонбассеГлаварь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о Донбассе
Следующий материал

Последние новости

19:18
ВОЗ наконец утвердила вакцину от коронавируса, которую ждет Украина
19:07
У Зеленского рассказали о серьезных потерях Украины от оккупации Крыма Видео
19:04
"Условие МВФ": в Минюсте раскрыли детали законопроекта об увольнении Сытника
18:59
Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска
18:56
Менструальные циклы и луна: есть ли связь Видео
Реклама
18:54
Появились новые подробности грядущего хоррора от создателя Silent Hill Фото
18:40
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето Фото Видео
18:18
В Clubhouse забанили Владимира Соловьева Видео
18:02
В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России Видео
18:01
Резников раскритиковал Минские соглашения и заявил о модернизации Видео
17:47
4A Games представила расширенное издание Metro Exodus для ПК
17:32
Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт Видео
17:25
Игры в Украине могут существенно подорожать из-за "налога на Google" Видео
17:20
Во Франции призвали Украину не спешить с изменением Минских соглашений Видео
17:08
Механическая или элекрическая зубная щетка: врачи рассказали, что лучше Видео
17:07
В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола Видео
17:03
Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины Видео
17:00
Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно Видео
17:00
"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами
16:46
Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники
Реклама
16:28
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
16:16
Как похорошела трилогия Mass Effect – что нужно знать перед покупкой Видео
16:15
Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше Видео
16:13
Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст
16:05
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета Видео
15:49
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
15:42
У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ Видео
15:27
В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ Видео
15:20
В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Фото
15:17
В Кремле оценили предложение Маска Путину
15:09
Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13 Видео
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
Реклама
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
12:53
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
12:37
4-й канал заступился за скандального ведущего Дроздова и выдвинул обвинение нардепу Видео
12:34
Сотни украинцев застряли на экзотическом африканском острове Видео
12:32
Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite Фото
12:31
Врач назвал три органа, которые могут болеть при раке простаты Видео
12:28
Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето: фото Фото Видео
12:14
Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
12:13
Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять