Юрий Витренко оценил перспективу отказа от импорта электроэнергии из России / УНИАН

Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Например, если бы летом ремонтировались те блоки, о которых мы говорим, и они бы все работали, не нужно было бы ничего импортировать. А когда летом нормально не ремонтируется, переносится ремонтная программа "Энергоатома", когда нет нормального объединения с европейской системой, мы приходим к тому, что, к сожалению, есть фактическая зависимость работы системы от перетоков электроэнергии, поступающей, например, с той же Беларуси. Иначе сбалансировать систему без веерных отключений практически невозможно", - рассказал Витренко в интервью Радіо Свобода.

По его словам, нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады соответственно, всю систему сделать так, чтобы "мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией".

"Мы это можем делать. Еще раз, у нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. 13 блоков! Если бы этого не было, то не было бы проблем", - особо отметил Витренко.

Также Витренко напомнил о важном шаге по отсоединению от энергосистемы с Россией и Беларусью и присоединению к системе с ЕС, который до сих пор не имплементирован. Он уточнил, что это планировалось еще в 2017 году, а сейчас ожидается в 2023 году.

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