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Витренко оценил перспективу отказа от импорта электроэнергии из России

14 февраля 2021, 08:56

Витренко напомнил о важном шаге по отсоединению от энергосистемы с Россией и Беларусью и присоединению к системе с ЕС, который до сих пор не имплементирован.

Юрий Витренко
Юрий Витренко оценил перспективу отказа от импорта электроэнергии из России / УНИАН

Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Например, если бы летом ремонтировались те блоки, о которых мы говорим, и они бы все работали, не нужно было бы ничего импортировать. А когда летом нормально не ремонтируется, переносится ремонтная программа "Энергоатома", когда нет нормального объединения с европейской системой, мы приходим к тому, что, к сожалению, есть фактическая зависимость работы системы от перетоков электроэнергии, поступающей, например, с той же Беларуси. Иначе сбалансировать систему без веерных отключений практически невозможно", - рассказал Витренко в интервью Радіо Свобода.

По его словам, нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады соответственно, всю систему сделать так, чтобы "мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией".

"Мы это можем делать. Еще раз, у нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. 13 блоков! Если бы этого не было, то не было бы проблем", - особо отметил Витренко.

Также Витренко напомнил о важном шаге по отсоединению от энергосистемы с Россией и Беларусью и присоединению к системе с ЕС, который до сих пор не имплементирован. Он уточнил, что это планировалось еще в 2017 году, а сейчас ожидается в 2023 году.

Импорт электроэнергии – о чем сообщалось ранее:

  • 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
  • 23 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
  • 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.

Юрий Витренко новости Украины рынок электроэнергии
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