У Вінниці вчительку підозрюють у розбещенні малолітнього школяра

Вчителька розбещувала малолітнього / Glavk.info

У Вінниці поліція запідозрила учителька в розбещенні школяра. Причому, малолітнього. На даний момент копи проводять перевірку у цій справі.

Як повідомляє пресслужба поліції, інформація про розпусні вчинки педагога надійшла в неодноразовому факті. Зазначається, що йдеться про декілька випадків, які тривали протягом 2018-2019 років.

Копи відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).

Якщо провина вчительки буде доведена в суді, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

Нагадаємо, на Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку. Копи підозрюють, що до зґвалтування причетні два 15-річних і 14-річний підлітки, які живуть в одному селі з потерпілою.

Також раніше в Херсонській області чоловік зґвалтував 12-річну внучку своєї співмешканки. Він заманив її в авто, відвіз за межі населеного пункту і поглумився. Свій телефон і телефон дівчинки чоловік заздалегідь вимкнув з метою конспірації.