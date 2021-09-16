В Виннице учительницу подозревают в развращении малолетнего школьника

Учительница развращала малолетнего / Glavk.info

В Виннице полиция заподозрила учительницу в развращении школьника. Причем, малолетнего. На данный момент копы проводят проверку по этому делу.

Как сообщает пресс-служба полиции, информация о развратных поступках педагога поступила в неоднократном факте. Отмечается, что речь идет о нескольких случаях, которые длились в течение 2018-2019 годов.

Копы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Если вина учительницы будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку. Копы подозревают, что к изнасилованию причастны два 15-летних и 14-летний подростки, которые живут в одном селе с потерпевшей.

Также ранее в Херсонской области мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы. Он заманил ее в авто, отвез за пределы населенного пункта и надругался. Свой телефон и телефон девочки мужчина заранее выключил в целях конспирации.