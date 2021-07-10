У Запоріжжі пенсіонерка побилася в автобусі з пасажиркою без маски

Пенсіонерка накинулася на жінку , яка їхала без маски / скріншот

У Запоріжжі пенсіонерка влаштувала бійку в автобусі. Жінка накинулася на іншу пасажирку, яка їхала без маски для обличчя.

Інцидент стався в міському автобусі № 72, повідомляє Telegram-канал Это Запорожье. Спочатку пенсіонерка зробила зауваження молодій жінці з приводу відсутності у неї маски, у відповідь та їй нахамила. Літня песіонерка образи не витримала та почала щипати свою опонентку і замахуватися кулаком.

"Боротьба з COVID переходить на новий рівень. В автобусі № 72 бабуся попросила жінку надіти медичну маску, але та проігнорувала її словесні аргументи. Бабуся виявилася не з боязких, і перейшла до аргументів фізичних", - розповіли очевидці.

Жінка без маски стала верещати і кричати, щоб її не чіпали. Обмінявшись образами, молода городянка вискочила з автобуса, а бабуся залишилася і далі їхати в громадському транспорті.

Як повідомляв Главред, в Дніпрі сталася бійка між водієм маршрутного автобуса і одним з пасажирів. Водій нібито звернувся на "ти" до пасажира, який образився на фамільярність, після чого пустив у хід кулаки.