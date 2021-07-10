В Запорожье пенсионерка подралась в автобусе с пассажиркой без маски

Пенсионерка набросилась на женщину, которая ехала без маски / скриншот

В Запорожье пенсионерка устроила драку в автобусе. Женщина набросилась на другую пассажирку, которая ехала без маски для лица.

Инцидент произошел в городском автобусе №72, сообщает Telegram-канал Это Запорожье. Сначала пенсионерка сделала замечание молодой женщине по поводу отсутствия у нее маски, в ответ та ей нахамила. Пожилая женщина обиды не стерпела и начала щипать свою оппонентку и замахиваться кулаком.

"Борьба с COVID переходит на новый уровень. В автобусе №72 бабуля попросила женщину надеть медицинскую маску, но та проигнорировала ее словесные аргументы. Бабушка оказалась не из робких, и перешла к аргументам физическим", - рассказали очевидцы.

Женщина без маски стала визжать и кричать, чтобы ее не трогали. Обменявшись оскорблениями, молодая горожанка выскочила из автобуса, а бабушка осталась и дальше ехать в общественном транспорте.

Как сообщал Главред, в Днепре произошла драка между водителем маршрутного автобуса и одним из пассажиров. Водитель якобы обратился на "ты" к пассажиру, который обиделся на фамильярность, после чего пустил в ход кулаки.