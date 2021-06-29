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Ответил на хамство: в Днепре пассажир и водитель автобуса устроили мордобой

29 июня 2021, 17:27
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Пассажир не потерпел фамильярности и с кулаками набросился на водителя.

кулак, драка, избиение
В Днепре произошла драка в автобусе / pexels.com

В Днепре произошла драка между водителем маршрутного автобуса и одним из пассажиров.

Конфликт произошел в автобусе маршрута №115, сообщает Telegram-канал Hyevuy_dnepr.

По сообщению, драка между двумя мужчинами завязалась после произошедшего словесного конфликта.

Подчеркивается, что якобы водитель обратился на "ты" к пассажиру, который обиделся на фамильярность, после чего пустил в ход кулаки.

"В 115 маршрутке произошла драка с участием водителя и пассажира. Как выяснилось, драка завязалась на той почве, что водитель обратился на "ты" к пассажиру, который не потерпел такой фамильярности и вследствие в ход пошли кулаки", - говорится в подписи к видео.

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Добавим, что участников драки удалось разнять пассажирам автобуса.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове агрессивные пассажиры трамвая напали на девушку-кондуктора, которая, по их словам, не додала сдачи.

Мужчина пытался атаковать девушку на улице, при этом ему мешают другие пассажиры трамвая. Между оппонентами вспыхивает драка, мужчин пытаются разнять другие пассажиры.

новости Днепра пассажир
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