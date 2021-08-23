У Запорізькій області школярка позбулася дитинства і народила дитину від ґвалтівника

Підліток зґвалтував школярку / pixabay

У Запорізькій області Бердянський міський районний суд виніс вирок підлітку, який зґвалтував свою 12-річну подругу.

Як сказано в реєстрі судових рішень, в серпні 2019 року у дівчинки був перший статевий акт, а вже в березні 2020 року 12-річна школярка народила дитину. Батьком малюка виявився неповнолітній друг брата потерпілої.

На засіданні суду підліток визнав свою провину і підтвердив, що влітку 2019 року вступав у статевий зв'язок з дівчинкою. Він заявив, що все відбувалося за згодою.

А у школярки своя версія: на прохання обвинуваченого кілька разів вступала з ним у статевий зв'язок у приміщенні нежитлового будинку. За її словами, хлопець їй погрожував, щоб вона не розповіла мамі або подругам.

Дівчинка та її адвокат подали проти обвинуваченого цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 500 тисяч гривень, вважаючи, що підліток позбавив школярку дитинства, змусив змінити спосіб життя, звернутися до психіатра для подолання стресового розладу психіки.

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Підліток отримав 2 роки випробувального терміну. Також суд зобов'язав сім'ю хлопця виплатити потерпілій 300 тисяч гривень моральної шкоди, посилаючись на відсутність матеріальної можливості задовольнити позов у повному розмірі.

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Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.