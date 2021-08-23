В Запорожской области школьница лишилась детства и родила ребенка от насильника

Подросток изнасиловал школьницу / pixabay

В Запорожской области Бердянский городской районный суд вынес приговор подростку, который изнасиловал свою 12-летнюю подругу.

Как сказано в реестра судебных решений, в августе 2019 года у девочки был первый половой акт, а уже в марте 2020 года 12-летняя школьница родила ребенка. Отцом малыша оказался несовершеннолетний друг брата потерпевшей.

На заседании суда подросток признал свою вину и подтвердил, что летом 2019 года вступал в половую связь с девочкой. Он заявил, что все происходило по согласию.

А у школьницы своя версия: по просьбе обвиняемого несколько раз вступала с ним в половую связь в помещении нежилого дома. По ее словам, парень ей угрожал, чтобы она не рассказала маме или подругам.

Девочка и ее адвокат подали против обвиняемого гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 500 тысяч гривен, считая, что подросток лишил школьницу детства, заставил изменить образ жизни, обратиться к психиатру для преодоления стрессового расстройства психики.

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Подросток получил 2 года испытательного срока. Также суд обязал семью парня выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен морального ущерба, ссылаясь на отсутствие материальной возможности удовлетворить иск в полном размере.

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