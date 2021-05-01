У моторошній автокатастрофі в центрі Києва загинула 18-річна дівчина

У страшній автомобільній аварії в центрі Києва загинула 18-річна дівчина / Нацполіція

Жахлива ДТП сталася у центрі Києва в ніч на 1 травня. На бульварі Лесі Українки автомобіль Infinity G25 скоїв наїзд на дерево та опору світлофора. Унаслідок аварії загинула 18-річна дівчина. Водій був п'яний, він затриманий.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Києва у Facebook, 25-річний п'яний водій Infinity G25 їхав з пасажирками -18 і 19 років. Він не впорався з керуванням і влетів у дерево.

"Не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, після чого скоїв наїзд на дерево та опору світлофора. Унаслідок ДТП на місці події загинула 18-річна пасажирка іномарки, а водій і ще одна пасажирка 2002 року народження отримали тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.

Постраждалі доставлені до лікарні для надання допомоги.

П'яного водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі водій перебуває під охороною поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням прав.

П'яного водія затримали / Нацполиция

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