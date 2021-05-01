У моторошній автокатастрофі в центрі Києва загинула 18-річна дівчина

П'яного водія Infinity G25 затримали, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням прав.
Жахлива ДТП сталася у центрі Києва в ніч на 1 травня. На бульварі Лесі Українки автомобіль Infinity G25 скоїв наїзд на дерево та опору світлофора. Унаслідок аварії загинула 18-річна дівчина. Водій був п'яний, він затриманий.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції Києва у Facebook, 25-річний п'яний водій Infinity G25 їхав з пасажирками -18 і 19 років. Він не впорався з керуванням і влетів у дерево.
"Не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, після чого скоїв наїзд на дерево та опору світлофора. Унаслідок ДТП на місці події загинула 18-річна пасажирка іномарки, а водій і ще одна пасажирка 2002 року народження отримали тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.
Постраждалі доставлені до лікарні для надання допомоги.
П'яного водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі водій перебуває під охороною поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням прав.
ДТП у Києві – про що йшлося раніше:
- Водій автомобіля "Тойота" не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Унаслідок зіткнення позашляховика і легковика на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова в Деснянському районі столиці загинули дві людини.
- У Києві на Майдані Незалежності джип влетів у натовп. Двоє людей загинули. Як повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, водій позашляховика не впорався з керуванням, оскільки під час руху автомобіля втратив свідомість.