"Закрийте рот": Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі телеканалу

Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі / скріншот

Народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук та колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян влаштували сварку в прямому ефірі телеканалу Україна 24.

Опоненти перейшли на особистості після того, як Верещук звинуватила Омеляна в тому, що в той час, коли він очолював міністерство, Укравтодор став корупційною структурою.

"У 2020 році під час Великого будівництва було вкрадено близько 40 млрд грн", - парирував Омелян.

"Оцінюйте гіперлуп, який ви "побудували", і себе, як міністра", - відповіла йому Верещук.

Зазначимо, що "слуга народу" поводилася досить емоційно і весь час перебивала Омеляна.

"Ви будете оцінювати свою дружину або ще когось, якщо ви хочете давати оцінку моїм здібностям. Закрийте рот, до мене не звертайтеся, давайте оцінку собі та своїм гіперлупам", - заявила вона.

"Прийде осінь - готуйте парасольку", - відповів їй ексміністр інфраструктури.

Як Верещук "політала" над Києвом

У 2020 році нардеп від Слуги народу Ірина Верещук, яку партія висунула кандидатом у мери Києва, знялася в незвичайному відеоролику. Народну обраницю підняли в повітря над пішохідним мостом, який веде від арки Дружби народів до Володимирської гірки.

Верещук була одягнена в жовтий плащ, в руках у неї була зелена парасолька. У відео вона постала в образі Мері Поппінс –легендарної няні-чарівниці, яка говорить з тваринами і вміє літати.

"Гіперлуп" Омеляна

Hyperloop — це проект вакуумного поїзда, який запропонував американський винахідник і засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Система Hyperloop діє на основі магнітів і турбін, які запускають капсули на повітряній подушці. Завдяки цьому поїзди рухаються по вакуумних трубах з величезною швидкістю.

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян підписав договір про співпрацю з Hyperloop Transportation, яка займається розробкою і будівництвом швидкісного сполучення Hyperloop.

Він обіцяв запустити тестову дільницю "гіперлуп" в Україні в 2019 році.